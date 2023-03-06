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Армія РФ атакувала вночі Дніпропетровщину дронами, а зранку вдарила з артилерії
Армія країни-агресора РФ атакувала Дніпропетровську область дронами. А рано вранці російські окупанти завдали удару з важкої артилерії по Нікополю і Червоногригорівській громаді.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Вночi ворог атакував Дніпропетровщину чотирма безпілотниками. Проте наші героїчні військовi з Пiвденного командування "Схiд" їх знищили. Ймовiрно, це були Shahed", - зазначив Лисак.
За його словами, ніч в області пройшла без обстрілів, але після шостої ранку агресор вдарив по Нiкопольщинi. Спрямував важку артилерiю по Червоногригорівській громадi та Нiкополю.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Інформація щодо наслідків обстрілів наразі з’ясовується.
Як повідомив очільник області, попередньо жертв серед цивільного населення немає.
Зазначимо, дві людини загинули 4 березня внаслідок російських обстрілів по Червоногригорівській громаді Нікопольского району. Пошкоджено вісім приватних будинків, дві господарські споруди, лінію електропередачі та газогін.