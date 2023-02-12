Армія РФ атакувала Дніпропетровську область. Є постраждалі та руйнування (ФОТО)

Окупаційні війська Російської Федерації з обіду 12 лютого продовжили вести вогонь по Нікопольському району Дніпропетровської області. Внаслідок чергових ударів по Марганецькій громаді зафіксовані численні руйнування.

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Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Так, в Марганецькій громаді росіяни пошкодили 20 приватних будинків, три легкові автомобілі, лінії електропередачі газопровід. Зруйнували дві господарчі споруди, ще 15 пошкодили.

"Протягом сьогоднішнього дня агресор тричі атакував Нікопольщину зі ствольної артилерії та РСЗВ. Під ворожий вогонь потрапили Нікополь, Марганецька і Мирівська громади. Одна людина загинула, ще дві – постраждали", —резюмував Лисак.

Він також уточнив, що внаслідок ранкового обстрілу Нікополя поранень зазнали двоє людей — пенсіонерки 88 і 76 років. Першу лікарі залишили на амбулаторному лікуванні, другу госпіталізували.

Раніше повідомлялося, що вніч на 10 лютого армія РФ випустила дрони та ракети на Дніпропетровщину. У Криворізькому районі зафіксували влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури.