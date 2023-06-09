Армія РФ атакувала дронами об'єкти інфраструктури Харківщини: в ОВА розповіли про наслідки

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. Російські окупанти минулої доби завдавали ударів по інфраструктурі Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, минулої ночі ворог завдав масованої атаки дронами типу Shahed по об'єктах інфраструктури Богодухівського району. Сталися пожежі, поранення зазнав цивільний чоловік 33 років.

Також протягом доби ворог неодноразово обстрілював місто Вовчанськ Чугуївського району.

В місті пошкоджено будівлю медзакладу, житлові будинки, господарчі споруди.

Поранення зазнали та були госпіталізовані чоловік 63 років та 69-річна жінка.

Крім того, триває гуманітарне розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 27 га території та знешкодили 94 вибухонебезпечні предмети.

Зауважимо, напередодні на у селі Стрілеча Харківського району ворог влучив з танка в багатоквартирний будинок. Знищено квартиру на 5 поверсі.