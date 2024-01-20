Ворог атакував дронами, вдарив з артилерії по Харківщині та Дніпропетровщині: ситуація в регіонах

У ніч проти 20 січня армія країни-агресора РФ запустила по території України 7 ударних дронів. Українські сили ППО знищили 4 безпілотники. Російська армія 119 разів обстріляла Херсонщину, внаслідок чого одна людина загинула, а три - отримали поранення. Окупанти обстріляли Куп'янськ з артилерії, пошкоджений житловий будинок.

ППО знищила 4 із 7 БПЛА

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, у ніч на 20 січня 2024 року окупанти атакували 7 ударними БПЛА типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарськ та трьома зенітними керованими ракетами С-300 з ТОТ Луганської області по Донеччині.

Зазначається, що мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 4 ворожі дрони. Натомість ще три не досягли своїх цілей.

Повітряна оборона відпрацювала на Одещині та Миколаївщині. Також вибухи лунали на Хмельниччині. Про руйнування місцеві адміністрації поки що не повідомляли.

На Херсонщині одна людина загинула

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, за минулу добу противник здійснив 119 обстрілів, випустивши 664 снаряди з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА.

По місту Херсон ворог випустив 30 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, об'єкт критичної інфраструктури та церкву у Херсонському районі", - уточнив Прокудін.

Він додав, що через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 - дістали поранення, з них - 1 дитина.

Війська РФ вдарили з артилерії по Куп'янську

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів області, зокрема: Козача Лопань Харківського району; Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бударки Чугуївського району; Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Також сьогодні близько 05:00 стався ворожий обстріл міста Куп'янськ.

"Попередньо – окупанти били з артилерії. Пошкоджено житловий будинок. На даху виявили снаряд, який не здетонував. Інформація про постраждалих не надходила", - зазначив Синєгубов.

Ворог за добу завдав 70 ударів по населених пунктах Запорізької області

Упродовж минулої доби, 19 січня, російські війська обстріляли 15 населених пунктів Запорізької області, зафіксовано 70 ударів, повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, рашисти здійснили чотири РСЗВ-обстріли Малої Токмачки, Роботиного та Новоіванівки, а також 20 БПЛА-атак по Новодарівці, Червоному, Чарівному, Малинівці, Левадному й Полтавці.

Крім того, по території Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Щербаків, Кам'янського, П'ятихаток та інших прифронтових населених пунктів прийшлося 46 артударів.

За добу надійшло вісім повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Постраждалих немає.

Окупанти обстріляли дві громади на Миколаївщині

Армія РФ за добу обстріляла Куцурубську та Очаківську громади Миколаївської області. Про це Миколаївська обласна державна адміністрація у повідомляє у Фейсбуці.

"Учора, 19 січня, о 08:22, 20:51 та вночі, 20 січня, о 00:25, 01:54, 03:02, 03:51, 04:50 ворог завдавав артилерійських обстрілів по населених пунктах Куцурубської громади. Постраждалих немає", - ідеться у повідомленні.

Протягом дня, 19 січня, о 10:55, 11:55, 23:46 та вночі, 20 січня, о 01:48, 03:50 ворог здійснив артилерійські обстріли по прибережній території та акваторії Очакова. Постраждалих немає.

Учора вдень, о 15:31, ще один ворожий обстріл зафіксовано по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Загарбники атакували Нікопольщину з артилерії

Російська армія вчора ввечері, 19 січня, двічі вдарила по Нікопольщині, випустила пів десятка артснарядів, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Пізно ввечері російська армія двічі вдарила по Нікопольщині. Загалом спрямувала туди пів десятка артснарядів", - зазначив він.

Росіяни поцілили по самому Нікополю та одному з сіл Марганецької громади.

Обійшлося без загиблих і поранених.

На Донеччині двоє поранених

Всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 214 людей, у тому числі 46 дітей, повідомив у начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка і Єлизаветівка. По Новогродівці росіяни випустили 3 ракети — поранили двох людей, пошкодили 33 приватних будинків та адмінбудівлю.

У Лиманській громаді пошкоджено будинок у Ямполі, обстріляні Торське і Зарічне.

У Торецькій громаді пошкоджено 5 будинків: по 2 у Торецьку і Щербинівці, 1 у Дружбі. У Часовоярській громаді пошкоджені приватний будинок і промислова споруда. У Сіверську знищено будинок, ще 3 пошкоджено.