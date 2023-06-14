Армія РФ атакувала "Калібрами" Одесу: троє загиблих

Російські війська вночі 14 червня завдали удару по Одесі ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Одна ракета влучила у склад торговельної мережі, троє співробітників загинули.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Зазначається, що ворог спрямував на Одесу 4 "Калібри" з корабля в Чорному морі. Попередньо, дві ракети збито.

Внаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджено бізнесцентр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті.

Попередньо, 6 людей отримали поранення.

Також влучанням ракети у складське приміщення однієї з торговельних мереж ворог спричинив руйнування на площі 1000 кв.м та пожежу на площі 400 кв. м

3 співробітники складу загинули, 7 отримали поранення.

Наразі триває розбір завалів. Під ними можуть бути люди.

Нагадаємо, троє цивільних мешканців Одеси загинули у ніч на 10 червня внаслідок падіння уламків збитого безпілотника на житловий будинок.