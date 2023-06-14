АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ЄБРР - бізнесу ЄБРР - бізнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Армія РФ атакувала "Калібрами" Одесу: троє загиблих

Армія РФ атакувала "Калібрами" Одесу: троє загиблих
В Головному управлінні ДСНС Одещини показали наслідки нічної атаки росіян на цивільні об'єкти

Російські війська вночі 14 червня завдали удару по Одесі ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Одна ракета влучила у склад торговельної мережі, троє співробітників загинули.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Зазначається, що ворог спрямував на Одесу 4 "Калібри" з корабля в Чорному морі. Попередньо, дві ракети збито.

Внаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджено бізнесцентр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті.

Попередньо, 6 людей отримали поранення.

Також влучанням ракети у складське приміщення однієї з торговельних мереж ворог спричинив руйнування на площі 1000 кв.м та пожежу на площі 400 кв. м

3 співробітники складу загинули, 7 отримали поранення.

Наразі триває розбір завалів. Під ними можуть бути люди.

Фото 2 — Армія РФ атакувала "Калібрами" Одесу: троє загиблих
Фото 3 — Армія РФ атакувала "Калібрами" Одесу: троє загиблих
Фото 4 — Армія РФ атакувала "Калібрами" Одесу: троє загиблих
Фото 5 — Армія РФ атакувала "Калібрами" Одесу: троє загиблих
Фото 6 — Армія РФ атакувала "Калібрами" Одесу: троє загиблих
Фото 7 — Армія РФ атакувала "Калібрами" Одесу: троє загиблих
Фото 8 — Армія РФ атакувала "Калібрами" Одесу: троє загиблих
Фото 9 — Армія РФ атакувала "Калібрами" Одесу: троє загиблих
Фото 10 — Армія РФ атакувала "Калібрами" Одесу: троє загиблих
Фото 11 — Армія РФ атакувала "Калібрами" Одесу: троє загиблих
Фото 12 — Армія РФ атакувала "Калібрами" Одесу: троє загиблих

Нагадаємо, троє цивільних мешканців Одеси загинули у ніч на 10 червня внаслідок падіння уламків збитого безпілотника на житловий будинок. 

Автор:
Світлана Манько