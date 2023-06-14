Армія РФ атакувала Кіровоградську область дронами: є влучання

Окупаційні війська РФ в ніч на 14 червня атакували Кіровоградську області іранськими дронами-камікадзе.

Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Чергова нічна масована атака російського агресора. Є влучання "шахедів" в об’єкт інфраструктури в Світловодську", - зазначив він.

За його словами, пожежу на місці влучання оперативно локалізували.

Обійшлося без загиблих і травмованих.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на середу, 14 червня, атакували територію України крилатими ракетами та іранськими безпілотниками типу Shahed. За інформацією Повітряних сил, загалом уночі було знищено 12 ворожих повітряних цілей: три крилаті ракети "Калібр" та дев’ять дронів Shahed-136/131.