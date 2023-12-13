Армія РФ атакувала Київ 10 балістичними ракетами: постраждало більше 50 людей (ФОТО)

У ніч на середу, 13 грудня, близко 3.00 години у Києві пролунали вибухи, після чого оголосили повітряну тривогу. Росіяни атакували столицю балістичними ракетами, у декількох районах внаслідок падіння осколків сталися пожежі у житлових будинках. Відомо про 51 постраждалого.

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Про це повідомляють пресслужба Київської міської військової адміністрації та мер столиці Віталій Кличко.

Над Києвом збили 10 ракет

Як повідомляють у Повітряних силах ЗСУ, рівно о 03.00 13 грудня 2023 року противник завдав ракетного удару по столиці України.

"Усі десять цілей, що летіли у напрямку міста Київ по балістичній траєкторії, збито зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил. Тип ракет, може бути встановлено лише після вивчення уламків відповідними службами", - йдеться у повідомленні.

Наслідки падіння уламків

Внаслідок роботи ППО зі збиття ворожих повітряних цілей у Києві загалом зафіксовано біля десятка випадків падіння осколків.

У Голосіївському районі уламки впали на проїжджу частину дороги без послідуючого горіння.

У Дарницькому районі зафіксовано загорання приватного будинку на площі 400 м2.

У Деснянський районі внаслідок падіння уламків відбулося загорання на 7 поверсі 9-ти поверхового житлового будинку. Також загорілися 8 авто в дворі будинку.

Була проведена евакуація мешканців. Врятовано 17 людей, з них 7 дітей. На місці працює Червоний Хрест, залучено автобус Київпастрансу для обігріву людей, надається допомога психологічною службою. Постраждалим надана медична допомога.

Ще на двох інших локаціях району, на відкритій території були виявлені палаючі уламки ракет.

У Дніпровському районі вибуховою хвилею вибило вікна в двох житлових будинках.

Також відбулося загорання приватного житлового будинку на площі 2 м2.

Зафіксовано падіння уламків ракети ще на 3 приватні житлові будинки без загорання. Також сталося часткове руйнування будинків та допоміжних споруд.

Крім того, внаслідок падіння уламків ракети на проїжджу частину, пошкоджено водопровідну мережу. Аварійні бригади працюють на місці, щоб оперативно ліквідувати пошкодження.

Також в одній із дитячих лікарень у Дніпровському районі повибивало вікна та пошкодило центральний вхід до закладу.

53 людини постраждали

Інформації стосовно загиблих немає.

Станом на 06:00 зафіксовано 53 постраждалі людини.

20 із них, в тому числі двох дітей госпіталізували. 33 постраждалим медики надали допомогу на місці. Зокрема, й 6 дітям.

Найстаршій потерпілій - 80 років, наймолодшій - 5 років. Усім надана медична допомога.

Найбільша кількість постраждалих у у Дніпровському районі - 45 людей. 18 із них госпіталізували, в тому числі 2 дітей. 27 отримали допомогу медиків на місці. Зокрема, і троє дітей.

Нагадаємо, у ніч на 11 грудня близько 4 ранку окупанти вдарили по Київу вісьмома балістичними ракетами. Внаслідок ворожої атаки падіння уламків зафіксовано в Дарницькому районі міста. Травми отримало четверо мешканців Бортничів.