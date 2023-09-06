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Армія РФ атакувала Київ двома типами ракет
Зранку 6 вересня армія країни-агресора РФ здійснила комбіновану атаку на Київ. Усі ворожі цілі, які рухалися в напрямку столиці, були знищені силами і засобами ППО.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.
"Чергова ракетна атака ворога на мирне місто з метою вбити цивільне населення та зруйнувати інфраструктуру. І знов атака не проста, а комбінована", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що попередньо, з району Саратовської області з літаків стратегічної авіації Ту-95МС рашисти випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Одночасно по Києву були запущені ракети іншого типу, ймовірно - балістичного.
"Усі ворожі цілі, які рухалися в напрямку столиці були знищені силами і засобами ППО. За даними на цю хвилину, у Києві без жертв та руйнувань", - підкреслили в КМВА.
Нагадаємо, у ніч на 30 серпня ворог здійснив масовану, комбіновану атаку на Київ із використанням безпілотників та ракет. У результаті падіння уламків ракет у двох районах столиці спалахнули пожежі.
Уламки збитої ракети у Дарницькому районі влучили у будівлю торговельного центру "Ашан" на вулиці Здолбунівській. Зруйновано дах будівлі, а рештки ракети впали у внутрішнє приміщення.