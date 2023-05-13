Армія РФ атакувала критичну інфраструктуру Хмельницької області

Під час повітряної тривоги 13 травня окупаційні війська Російської Федерації завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури в одній із громад поблизу Хмельницька.

Про це повідомив міський голова Олександр Симчишин.

На об'єкті виникла пожежа. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків.

Він зауважив, що в самому обласному центрі влучань не зафіксували. Проте внаслідок атаки на область вибуховою хвилею у Хмельницькому пошкоджено навчальні заклади, медичні заклади, адміністративні будівлі, промислові об’єкти, багатоповерхові та індивідуальні житлові будинки.

У випадку пошкоджень житла міська рада закликає звертатися за телефоном 1580, а також в УМК "Центральна".

"Евакуація, на разі, не проводиться. Проблем з комунальними послугами у місті немає. Тримаймо стрій! Слава Україні!", — додав Симчишин.

В ОВА уточнили, що внаслідок атаки окремі потяги сьогодні слідуватимуть зміненим графіком.

Зауважимо, що останнім часом масовані ракетні атаки росіян не завдали пошкоджень енергетичній інфраструктурі та не призводили до необхідності обмеження споживання. Справа в тому, що енергетикам вдалося налагодити свою роботу відповідно до нинішніх умов.

Нагадаємо, попереднього разу про атаку на Хмельницьку область повідомлялося у лютому. Тоді внаслідок обстрілу частина міста лишилася без електропостачання.