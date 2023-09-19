Армія РФ атакувала Кривий Ріг: пошкоджені фасади трьох багатоповерхових будинків

Російські окупаційні війська знову обстрілювали з артилерії Нікопольщину Дніпропетровської області. Атакували окупанти і Кривий Ріг. Внаслідок удару виникла пожежа на четвертому поверсі неексплуатуємої будівлі.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Від вечора агресор двічі цілив по Нікопольщині. Накривав артилерійським вогнем сам Нікополь та Марганецьку громаду", - зазначив Лисак.

За його словами, внаслідок ворожого обстрілу поранений 71-річний чоловік. Він у лікарні, в стані середньої тяжкості.

Крім того, пошкоджені 6 приватних будинків, господарська споруда та гараж. Понівечені лінія електропередач та газогін.

Атакували окупанти і Кривий Ріг. Внаслідок удару виникла пожежа на четвертому поверсі неексплуатуємої будівлі.

"Через влучання зайнялася багатоповерхова будівля. Пожежу загасили. Вибуховою хвилею пошкоджені фасади трьох багатоповерхових будинків", повідомив Лисак.

Зауважимо, російські окупаційні війська продовжують терор мирного населення Дніпропетровщини. Вночі 18 вересня дві крилаті ракети були знищені силами ППО над областю. Ворог також 4 рази бив по Нікопольщині з артилерії. Під ударом знову були Марганецька, Мирівська громади та Нікополь.