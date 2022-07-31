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Армія РФ атакувала Нікополь двома крилатими ракетами
Російська армія не припиняє терор міст та сіл Дніпропетровщини. Накрили вогнем два райони області - Нікопольський та Криворізький.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
По Нікопольському району вночі росіяни двічі ударили з "Градів". Випустили на житлові квартали Нікополя до 50 снарядів.
Постраждав 67-річний чоловік.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Один приватний будинок знищено, кілька десятків - пошкоджено. Є руйнування у 7-мох багатоповерхівках. Зачепило школу, дитячий садок та кілька міських установ", - повідомив Резніченко.
На місцевому автопідприємстві згоріли два автобуси, до десяти - пошкоджені.
Також виведені з ладу газогін та водопровід. На місці працюють фахівці.
"Ранком ворог атакував Нікополь двома крилатими ракетами. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюється", - зазначив голова ОВА.
Крім того, у Криворізькому районі ворог поцілив зі ствольної артилерії по Зеленодольській громаді. Люди не ушкоджені.
Нагадаємо, у ніч проти суботи, 30 липня, російські окупанти з "Градів" обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, пошкоджено понад 30 житлових і господарських будівель, виведено з ладу електромережу.