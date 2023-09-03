Армія РФ атакувала Одещину 25 дронами: є влучання у припортову інфраструктуру та постраждалі

У ніч проти 3 вересня російські окупаційні війська дронами атакували припортову інфраструктуру Подунав'я на Одещині. Сили протиповітряної оборони знищили 22 "шахеди" з 25.

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Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

"Ворог вкотре атакував цивільну інфраструктуру Подунав'я на Одещині. Масована дронова атака тривала понад 3,5 години", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 22 безпілотники типу "Shahed-136" були знищені силами протиповітряної оборони.

Усього зафіксовано пуски 25 ударних дронів, які атакували південні райони Одещини.

"На жаль, є влучання у припортову інфраструктуру, внаслідок чого виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували", - зауважили в пресслужбі Сил оборони півдня України.

Там додали, що попередньо відомо про 2 постраждалих цивільних осіб. Їм надано медичну допомогу.

Атаки РФ на порти й зерносховища

На тлі виходу РФ із зернової угоди російські війська активізували обстріли відповідної інфраструктури в Україні, передусім – на Одещині.

Зокрема, в ніч на 18 липня війська РФ застосували ракети й безпілотники по регіону. Тоді сили ППО знищили ворожі цілі, проте внаслідок падіння уламків було пошкоджено об'єкти портової інфраструктури.

Наступної ночі загарбники здійснили ще одну атаку по області, пошкодивши, серед іншого, зерновий і олійний термінали. Повідомлялося, що ворог вивів із роботи значну частину експортної інфраструктури порту "Чорноморськ".

Після цього обстрілу президент України Володимир Зеленський дав доручення військовим посилити захист портової інфраструктури. При цьому він розповідав, що масштабність інциденту показала нестачу в України засобів протиповітряної оборони.

21 липня російські ракети поцілили в термінали з зерном одного з агропідприємств Одеської області, внаслідок чого було знищено 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю.

А 24 липня окупанти спрямували дрони Shahed-136 на портову інфраструктуру Дунаю, зруйнувавши ангар із зерновими та пошкодивши резервуари для зберігання інших видів вантажів.

Кілька діб потому, в ніч на 27 липня, війська РФ пошкодили обладнання одного з вантажних терміналів на Одещині.

В ніч на 2 серпня окупанти знову за допомогою дронів атакували південь Одеської області. Внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виникли пожежі, пошкоджено елеватор.

16 серпня внаслідок ворожих влучань по одному з портів Дуная постраждали складські приміщення та зерносховища. Виниклі пожежі, які оперативно ліквідували співробітники ДСНС.

Протягом ночі 23 серпня ворог здійснив чергову атаку на цивільну інфраструктуру Одеської області ударними безпілотниками. Зафіксовано влучання у зерносховища та виробничо-перевантажувальний комплекс.