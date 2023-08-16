Армія РФ атакувала Одещину дронами: постраждали складські приміщення та зерносховища на Дунаї

Армія країни-агресора РФ в ніч на 16 серпня знову за допомогою безпілотників атакувала південь Одеської області.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Російські терористи двічі за цю ніч атакували Одещину ударними безпілотниками. Основна ціль - портова та зернова інфраструктура на півдні області", - зазначив він.

За його словами, внаслідок ворожих влучань по одному з портів Дуная постраждали складські приміщення та зерносховища. Виниклі пожежі, які оперативно ліквідували співробітники ДСНС.

"Вдячний всім, хто сьогодні вночі, дослухаючись до попереджень про небезпеку, спускався до укриттів та перебував у безпечних місцях. Як бачите, це дуже важливо, бо загиблих і постраждалих, на щастя, немає", - підкреслив Кіпер.

Як повідомляють у Повітряних силах ЗСУ, вночі російські окупаційні війська атакували портову інфраструктуру Одещини ударними БпЛА типу "Shahed-136/131".

Пуски "шахедів" здійснювались у кілька хвиль з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).

"Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 13 ворожих БпЛА у межах Одеської та Миколаївської областей", - йдеться у повідомленні.

Атаки РФ на порти й зерносховища

На тлі виходу РФ із зернової угоди російські війська активізували обстріли відповідної інфраструктури в Україні, передусім – на Одещині.

Зокрема, в ніч на 18 липня війська РФ застосували ракети й безпілотники по регіону. Тоді сили ППО знищили ворожі цілі, проте внаслідок падіння уламків було пошкоджено об'єкти портової інфраструктури.

Наступної ночі загарбники здійснили ще одну атаку по області, пошкодивши, серед іншого, зерновий і олійний термінали. Повідомлялося, що ворог вивів із роботи значну частину експортної інфраструктури порту "Чорноморськ".

Після цього обстрілу президент України Володимир Зеленський дав доручення військовим посилити захист портової інфраструктури. При цьому він розповідав, що масштабність інциденту показала нестачу в України засобів протиповітряної оборони.

21 липня російські ракети поцілили в термінали з зерном одного з агропідприємств Одеської області, внаслідок чого було знищено 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю.

А 24 липня окупанти спрямували дрони Shahed-136 на портову інфраструктуру Дунаю, зруйнувавши ангар із зерновими та пошкодивши резервуари для зберігання інших видів вантажів.

Кілька діб потому, в ніч на 27 липня, війська РФ пошкодили обладнання одного з вантажних терміналів на Одещині.

В ніч на 2 серпня окупанти знову за допомогою дронів атакували південь Одеської області. Внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виникли пожежі, пошкоджено елеватор.