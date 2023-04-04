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Армія РФ атакувала Одещину дронами: ППО збила 14 з 17 "шахедів"
Уночі 4 квітня російські окупанти атакували Одесу та Одеський район ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131". Протиповітряна оборона збила 14 з 17 "шахедів".
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що вночі 4 квітня українські Сили оборони збили 14 ударних безпілотників іранського виробництва Shahed-136/131, якими окупанти атакували Україну з південного напрямку.
Загалом зафіксовано до 17 пусків ударних БПЛА, імовірно з району східного узбережжя Азовського моря.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Як повідомили в Одеській РВА, ворог завдав ударів по Одесі та Одеському району ударними БПЛА.
"За результатами роботи підрозділів протиповітряної оборони є збиття", - зазначив начальник Одеської РВА Юрій Крук.
Він наголосив, що у воєнний час не всі події можна коментувати чи виставляти на загал до появи офіційної інформації.
Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 31 березня атакували Україну 10 ударними безпілотниками Shahed-136/131, 9 з них збили.