Армія РФ атакувала Одещину дронами: ППО збила 14 з 17 "шахедів"

Уночі 4 квітня російські окупанти атакували Одесу та Одеський район ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131". Протиповітряна оборона збила 14 з 17 "шахедів".

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що вночі 4 квітня українські Сили оборони збили 14 ударних безпілотників іранського виробництва Shahed-136/131, якими окупанти атакували Україну з південного напрямку.

Загалом зафіксовано до 17 пусків ударних БПЛА, імовірно з району східного узбережжя Азовського моря.

Як повідомили в Одеській РВА, ворог завдав ударів по Одесі та Одеському району ударними БПЛА.

"За результатами роботи підрозділів протиповітряної оборони є збиття", - зазначив начальник Одеської РВА Юрій Крук.

Він наголосив, що у воєнний час не всі події можна коментувати чи виставляти на загал до появи офіційної інформації.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 31 березня атакували Україну 10 ударними безпілотниками Shahed-136/131, 9 з них збили.