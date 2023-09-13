Армія РФ атакувала Одещину дронами: семеро постраждалих

Вночі 13 вересня російські терористи атакували ударними безпілотниками південь Одещини Постраждали семеро людей, зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури.

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Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Російські терористи вчергове атакували південь Одещини Декілька груп ударних дронів було спрямовано по Ізмаїльському району", - зазначив Кіпер.

За його словами, є влучання. Зафіксовані пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури.

Наразі триває ліквідація наслідків. Рятувальники приборкують пожежу.

"Відомо про 7 постраждалих цивільних осіб. Три людини у важкому та троє у середньому стані важкості доставлені до лікарні, їм надається вся необхідна допомога", - додав Кіпер.

Він уточнив, що шість чоловік постраждали у Рені та один в Ізмаїлі.

Двоє чоловіків з Рені у тяжкому стані, в палаті інтенсивної терапії. Сьогодні їх транспортують в Одесу.

Четверо інших в стані середньої важкості, продовжують лікування в місті Рені.

Постраждалому з Ізмаїлу була надана медична допомога в лікарні. Нині чоловік вже вдома.

Як повідомили в Силах оборони півдня України, над Одещиною сили ППО збили 32 БпЛА типу "Shahed-131/136".

Також зазначили, що є влучання по припортовій інфраструктурі, пошкоджені нежитлові будівлі, відбулось займання на стоянці вантажного автотранспорту.

Атаки РФ на порти й зерносховища Одещини у вересні

8 вересня ППО знищила 16 безпілотників. 14 - у небі над Одеською, та 2 – у Миколаївській областях. На Одещині уламками збитого безпілотника було пошкоджено нежитлову будівлю. Також сталося загоряння сухої трави.

Вночі 7 вересня упродовж трьох годин армія країни-агресора РФ атакувала ударними безпілотниками південь Одещини. Постраждала одна цивільна людина.

У ніч на 6 вересня російські терористи атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками. Співробітник агропідприємства, який отримав важкі поранення, помер у лікарні.

Вночі 4 вересня ворог зухвало і потужно знов атакував південь Одещини. Масована нічна атака ударними безпілотними літальними апаратами типу «Shahed-136» була спрямована по цивільній інфраструктурі Подунав'я.

Тоді 17 дронів збили сили ППО. Але зафіксували і влучання. У декількох населених пунктах Ізмаїльського району пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств

У ніч проти 3 вересня російські окупаційні війська дронами атакували припортову інфраструктуру Подунав'я на Одещині. Сили протиповітряної оборони знищили 22 "шахеди" з 25.