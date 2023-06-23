Армія РФ атакувала околиці Запоріжжя та 24 населених пунктів області: двоє загиблих

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. Вночі 23 червня ворог завдав удару по околицям Запоріжжя. За минулу добу окупанти обстріляли 24 населених пунктів області.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, вночі російські військові атакували околиці обласного центра. Обійшлося без постраждалих.

"Влучання відбулося у відкриту територію і це врятувало від значних руйнувань та людських жертв", - зазначив Малашко.

Він додав, що за минулу добу ворог здійснив 98 обстрілів 24 населених пунктів області.

"Авіацією вдарив по Оріхову та Левадному, двічі атакував Степногірськ з БПЛА, завдав 5 ударів з РСЗВ по Червоному, Гуляйполю, Темирівці, здійснив 88 ударів артилерією по Червонодніпровці, Гуляйполю, Новодарівці, Білогір'ю, П'ятихатках та інших прифронтових селах", - уточнив Малашко.

За добу зафіксовано руйнування або пошкодження 27 цивільних об'єктів - будинків, господарчих споруд та іншого майна жителів.

Як повідомив очільник області, є двоє загиблих - 55-річний чоловік з Малої Токмачки та 70-річний житель Гуляйполя.

Напередодні російські війська протягом доби завдали 84 удари по 24 населених пунктах Запорізької області. Застосовували різні типи озброєння. Внаслідок атак троє людей дістали поранення.