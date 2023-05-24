Армія РФ атакувала прикордоння Сумської області: є поранені

Армія країни-агресора РФ протягом дня 24 травня здійснила 23 обстріли прикордоння Сумської області. Загалом зафіксовано 84 вибухи.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Під обстрілами перебували Великописарівська, Юнаківська, Хотінська, Новослобідська і Білопільська громади.

Так, Хотінську громаду ворог обстрілював з мінометів (30 вибухів), внаслідок чого пошкоджено будинки та дві цивільні особи дістали поранення.

Також з мінометів росіяни били по Новослобідській громаді (4 вибухи).

"Великописарівська громада: росіяни здійснили 1 вибух (приход ракет з літаку), мінометний обстріл – 9 вибухів, обстріл з СПГ – 3 вибухи, з РСЗВ – 8 вибухів", - зазначили в ОВА.

По Білопільській громаді ворог бив з мінометів (16 вибухів) та ствольної артилерії (7 вибухів).

По Юнаківській громаді росіяни з території РФ з ворожого літака здійснили пуск авіаційної ракети (1 вибух), внаслідок чого пошкоджено центральний корпус закладу дошкільної освіти. Також рашисти здійснили обстріл з міномету (4 вибухи).

Нагадаємо, росіяни протягом дня 22 травня здійснили 12 обстрілів прикордоння Сумської області, внаслідок чого поранення дістала одна людина.