Армія РФ атакувала промислове підприємство у Краматорську

Вночі 27 жовтня противник атакував одне із промислових підприємств Краматорська Донецької області, повідомив зранку в Facebook мер міста Олександр Гончаренко.

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"Неспокійна ніч у Краматорську - окупанти обстріляли чергове промислове підприємство міста. Без жертв, але є руйнування", — резюмував міський голова.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в свою чергу повідомив, що за минулу добу росіяни вбили трьох людей в Бахмуті Ще 2 людини за 26 жовтня отримали поранення.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", — уточнив Кириленко.

Крім того, в ніч на 27 жовтня під ворожий вогонь потрпило Запоріжжя. Без електропостачання залишилися об‘єкти інфраструктури. Також унаслідок російських обстрілів виникли пожежі.

У цей же час ворог вдарив по одній із громад Київської області. Рятівники ліквідовують пожежі та наслідків удару. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.