Армія РФ атакувала ракетами Запорізьку область. Є жертви

Російські війська 5 жовтня завдали ракетних ударів по Гуляйполю Запорізької області. В результаті атаки дві людини загинули, повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

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Жертвами ракетного удару стали заступник голови місцевої громади Олександр Савицкий та керівник КП "Благоустрійсервіс" Олександр Косаренк.

"Ці люди нікуди не тікали, до останнього були на своїх робочих місцях. Захищали та підтримували нескорене місто-герой Гуляйполе", — зазначив Старух.

Крім того, 5 жовтня армія країни-агресора РФ нанесла ракетний удар по Запоріжжю. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Попереднього разу місто потрапляло під ворожий вогонь 3 жовтня.

До цього, зранку 2 жовтня, російські окупаційні війська поцілили по Запоріжжю та передмісті чотирма ракетами С300.

Масштабна атака відбулася 30 вересня. Тоді росіяни завдали ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з Запоріжжя. Внаслідок обстрілу загинули 30 осіб та ще 88 були поранені.