Армія РФ атакувала Україну дронами і ракетами: як минула ніч у регіонах

У ніч на 1 грудня росіяни атакували територію України ударними БпЛА типу "Shahed" з окупованого Криму, РФ, а також – з окупованої Херсонщини. Усього ворог запустив дві ракети Х-59 та 25 ударних БпЛА.

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Про це повідомляють у Повітряних силах.

ППО вдалося знищити 18 ударних БпЛА і одну ракету Х-59.

На Харківщині протягом доби під ударами ворога перебували щонайменше 16 населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Сьогодні зранку ворог обстріляв с. Ківшарівка Куп'янського району. Пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури, повідомив очільник області Олег Синєгубов.

Внаслідок мінометного обстрілу с. Липці Харківського району, постраждав чоловік 52 років. У с. Новоосинове Куп'янського району пошкоджено приватний будинок. Внаслідок артилерійського обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено приватний будинок.

Крім того, під ударами ворога перебували Уди Богодухівського району, Нестерне Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка Куп'янського району та інші населені пункти.

У Запорізькій області під вогнем опинилися 23 населених пункти, росіяни здійснили по ним 159 ударів, повідомили в ОВА.

Військовослужбовці РФ здійснили 29 БПЛА-атак по Широкому, Гуляйполю, Малій Токмачці, Роботиному, Малинівці, Новоданилівці, Новодарівці, Темирівці, Лугівському, Кам'янському й Степовому, 7 РСЗВ-обстрілів Роботиного, Темирівки, Новодарівки та Новоданилівки, а також вгатили авіаційними снарядами по Кам'янському й Новоданилівці.

121 артобстріл прийшовся по території Гуляйполя, Левадного, Полтавки, Чарівного, Червоного, Щербаків, Затишшя, Плавнів, Лобкового, П'ятихаток та інших прифронтових міст і сіл.

Херсонську область війська РФ обстріляли 91 раз, випустивши 528 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА, з них - 7 "Shahed", повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

По Херсону ворог випустив 27 снарядів.

Окупанти поцілили у житлові квартали, територію заводів та підприємств у Херсоні, будинок культури у Херсонському районі.

Через російську агресію 3 людини загинули, ще 8 - дістали поранення.

Вночі над Миколаївською областю було знищено вісім ворожих БпЛА. Внаслідок атаки безпілотників на агропідприємства пошкоджено складську будівлю, ангар, сільськогосподарську техніку, повідомляє голова області Віталій Кім.

У Миколаївському районі ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії та береговій смузі м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

У Дніпропетровській області вночі російська армія двічі била по Нікопольському району, повідомляють в ОВА.

Спершу з важкої артилерії обстріляла Мирівську громаду. Потім – Червоногригорівську. Туди прилетіло більш ніж півдесятка снарядів.

Ракетою загарбники поцілили по Кривому Рогу. Наслідки атаки уточнюються. Втім, відомо, що минулося без жертв.

У Донецькій області за 30 листопада росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Торецьку.

З-під завалів зруйнованих приватних будинків дістали двох чоловіків віком 44 та 70 років та 87-річну жінку. Їх з контузіями та переломом доставили до медичного закладу.

Загалом, 6 людей в області за добу дістали поранення.