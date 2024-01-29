Армія РФ атакувала Україну дронами та балістикою, є влучання на Полтавщині: ситуація у регіонах

Російські окупанти ввечері неділі, 28 січня, запустили ударні БПЛА з південного напрямку. Крім цього, ворог атакував Полтавську область балістичними ракетами.

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ППО вночі знищила всі вісім "Шахедів"

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, окупанти запустили 8 ударних БПЛА типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарська у РФ, а ракету "Іскандер-М" з Воронезької області. Крім того, росіяни атакували трьома ЗКР С-300 Донеччину з тимчасово окупованої території області.

Сили та засоби Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони України знищили 8 ворожих "щахедів" у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Хмельницької та Рівненської областей.

Влучання на Полтавщині

Як повідомляє очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін, ворог атакував промисловий обʼєкт у Кременчуцькому районі.

"Другий день поспіль ворог атакував Полтавщину. За попередньою інформацією, знову є влучання в промисловий обʼєкт у Кременчуцькому районі", - зауважив Пронін.

Він додав, що люди не постраждали.

На Миколаївщині уламки дронів пошкодили інфраструктуру

Внаслідок падіння уламків збитих ворожих дронів у Миколаївській області були пошкоджені адміністративна будівля, заклад освіти та приватний сектор, повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація, передає Укрінформ.

Зазначається, що сили й засоби ППО на Миколаївщині знищили чотири БпЛА типу Shahed-136/131.

Також ворог завдавав артилерійських ударів та спрямував FPV-дрон по трьох населених пунктах Куцурубської громади.

Крім того, артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Окупанти 89 разів обстріляли Херсонщину

Як повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, за минулу добу противник здійснив 89 обстрілів, випустивши 390 снарядів, із застосуванням мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

За словами очільника області, через російську агресію 2 людини дістали поранення.

Ворог обстріляв 15 населених пунктів Харківщини

За минулу добу артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали більше 15 населених пунктів Харківщини, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У селі Новоосиново Куп’янського району внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок.

А у м. Вовчанськ Чугуївського району внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватні будинки, електромережі, господарчі будівлі, паркан.

Армія РФ завдала 126 ударів по Запорізькій області

Військовослужбовці РФ гатили по 18 населених пунктах Запорізької області - зафіксовано 126 ударів, повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, окупанти здійснили 2 РСЗВ-обстріли Малої Токмачки та Роботиного, а також 37 БПЛА-атак по Гуляйполю, Залізничному, Новодарівці, Левадному, Чарівному, Гуляйпільському, Новоданилівці й П'ятихатках.

85 артударів прийшлися по території Оріхова, Роботиного, Малої Токмачки, Левадного, Білогір'я, Щербаків, Приютного, Новоандріївки, Кам'янського та інших прифронтових міст і сіл.

За добу надійшло 2 повідомлення про руйнування житлових будинків.