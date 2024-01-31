Армія РФ атакувала Україну дронами: у Харкові та на Миколаївщині є руйнування та постраждалі (ФОТО)

Українські захисники цієї ночі збили 14 із 20 ударних безпілотників. Російські терористи атакували Харків дронами, унаслідок чого у місті виникло кілька пожеж. За попередніми даними, постраждали четверо людей. Також “шахеди” пошкодили склади сільськогосподарського підприємства та будівля магазина на Миколаївщині.

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ППО збила 14 із 20 дронів

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, у ніч на 31 січня 2024 року противник атакував 20 ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» та трьома балістичними ракетами «Іскандер-М».

Зазначається, що силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 14 ворожих БпЛА.

Бойова робота проводилася в межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей.

РФ вдарила "шахедами" по Харкову: постраждали 4 людини

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, близько 22:45 ворог «шахедами» завдав удари по цивільним об’єктам у Слобідського та Салтівського районів Харкова.

Окупанти випустили 6 ворожих БПЛА, зафіксовані 4 влучання. Четверо цивільних громадян постраждали - три чоловіка і одна жінка. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі, магазин.

Крім того, окупанти завдали артилерійських та мінометних ударів по більш як 17 населених пунктах області.

КАБами було обстріляно приватне підприємство у с. Грачівка. Внаслідок обстрілу також пошкоджено приватний будинок у с. Моначинівка.

Крім того, відбувся ворожий обстріл ракетою х-59 смт Коротич Харківського району.

У Вовчанську внаслідок міноментого удару пошкоджено приватний будинок.

О 18:55 у с. Лісне Харківського району відбувся ракетний удар (ймовірно Іскандер-М). Без постраждалих.

Близько 19:30 окупанти із артилерії обстріляли с.Івашки. В результаті 9 ударів було пошкоджено два двоповерхові багатоквартирні будинки.

Також у селі.Лиман Вовчанської громади пошкоджено приватний будинок.

На Миколаївщині внаслідок атаки дронів поранений чоловік

Вночі ворог знов вдався до дронового терору південних регіонів.

В зоні відповідальності Сил оборони півдня України підрозділами ППО збито 7 БпЛА типу «Shahed-131/136»: 5 на Миколаївщині і 2 на Кіровоградщині.

Внаслідок влучання в Баштанському районі Миколаївщини пошкоджено склади сільськогосподарського підприємства, будівлю магазина. Триває ліквідація пожежі. Цивільний охоронець торговельного павільйону отримав поранення, його госпіталізовано до реанімації.

На Херсонщині одна людина загинула

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, за минулу добу противник здійснив 53 обстріли, випустивши 221 снаряд, із застосуванням мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації.

По місту Херсон ворог спрямував 17 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, гідротехнічну споруду, навчальний заклад, дитячий садок, пункт незламності та стільникову вежу у Бериславському районі", - уточнив Прокудін.

Він додав, що через російську агресію 1 людина загинула, ще 2 - дістали поранення.

Армія РФ завдала 156 ударів по Запорізькій області

За минулу добу окупанти завдали 156 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області, повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Рашисти вгатили 4 авіаснарядами по Оріхову та Малій Токмачці, а також обстріляли з РСЗВ Гуляйполе, Залізничне, Новоданилівку, Роботине, Степногірськ й Кам'янське. 47 ворожих БПЛА атакували Новоандріївку, Новодарівку, Чарівне, Червоне, Гуляйпільське, Малинівку, Левадне, Полтавку та Павлівку.

99 артударів прийшлися по території Гуляйполя, Малинівки, Малої Токмачки, Левадного, Білогір'я, Щербаків, Полтавки, Лугівського, Степового, П'ятихаток, Лобкового та інших прифронтових міст і сіл.

За добу надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків.