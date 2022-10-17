Армія РФ атакувала Вінницьку область

Російські війська в другій половині дня 17 жовтня завдали ракетного удару по Вінницькій області, повідомив очільник Віннцької ОВА Сергій Борзов.

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Він уточнив, що ворог влучив у об'єкт критичної інфраструктури. Попередньо жертв внаслідок атаки немає.

Регіон потрапив під ворожий вогонь, після того як в області о 12:42 оголосили повітряну триваогу.

Раніше, 11 жовтня, росіяни двічі обстріляли Ладижинську ТЕС у Вінницькій області, під час повторного удару постраждало шестеро осіб.

Зранку того ж дня голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов повідомив про атаку Ладижинської ТЕС двома дронами "Shahed-136" іранського виробництва. В ДТЕК додали тоді, що в результаті обстрілу пошкоджено енергетичне обладнання станції.