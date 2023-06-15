Армія РФ атакувала Харків дронами та обстріляла прифронтові населені пункти

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. Протягом доби ворог з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Лозівського районів області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, минулої ночі ворог здійснив чергову атаку за допомогою дронів-камікадзе Shahed.

"2 дрони, що рухалися в напрямку Харкова, були збиті силами ППО над Харківським районом. Влучань у Харкові та області вночі не зафіксовано", - підкреслив Синєгубов.

Також під ворожим вогнем перебували райони населених пунктів Івашки, Висока Яруга, Стариця, Красне, Гатище, Вовчанськ, Вільхуватка, Землянки, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Масютівка та інших.

Крім того, зранку 14 червня окупанти завдали ракетного удару по селу Степове Лозівського району. Пошкоджено дроти лінії електропередач. За словами очільника області, обійшлося без постраждалих та масштабних руйнувань.

Як повідомив Синєгубов, вчора у селі Кам'янка Ізюмського району на власному подвір'ї на невідомому пристрої підірвався цивільний чоловік 57 років. Він госпіталізований з пораненнями середнього ступеню тяжкості.

В Харківській області триває гуманітарне розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили 8,7 га території та знешкодили 106 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, протягом 14 червня російські загарбники продовжували обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.