Армія РФ атакувала Харків: у місті проблеми зі світлом

18 жовтня армія країни-агресора РФ завдала удару по Індустріальному району Харкова, унаслідок чого поранення отримала жінка. Також у місті виникли проблеми з електропостачанням.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти завдали удару по Індустріальному району Харкова. Тип озброєння встановлюється", - зазначив Синєгубов.

За його словами, внаслідок ворожої атаки постраждала цивільна жінка 67 років. Вона отримала осколкові поранення та була госпіталізована до медичної установи.

Синєгубов додав, що також зафіксовані пошкодження електромережі, тому у місті можливі перебої зі світлом.

Наразі фахівці екстрених служб працюють на місці події, а правоохоронці фіксують наслідки чергового російського терору.

Нагадаємо, російські окупаційні війська 18 жовтня ударили ракетами по приватному сектору на околицях Дніпра, є загиблі і постраждалі.

Також вночі 18 жовтня армія країни-агресора РФ здійснила 6 ракетних ударів по Запоріжжю. Окупанти влучили у багатоповерховий будинок, в результаті чого дві людини загинули, 4 поранені, ще троє вважаються зниклими безвісти.