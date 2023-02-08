- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Армія РФ атакувала Харківську область: є постраждалі
Російські окупаційні сили 8 лютого близько 11:00 обстріляли село Варварівка Чугуївського району Харківської області. Внаслідок атаки є постраждалі.
Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
Внаслідок обстрілу Варварівки поранення отримали 69-річний чоловік та 66-річна жінка.
Крім того, о 12:00 ворог обстрілював місто Вовчанськ. Внаслідок удару осколкове поранення отримав 52-річний чоловік, співробітник Обленерго. Також у Вовчанську через обстріли окупантів осколкове поранення отримав 10-річний хлопчик.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Всіх поранених госпіталізовано, медики надають їм всю необхідну допомогу. Дитину госпіталізовано у стані середньої тяжкості.", — уточнив Синєгубов.
Протягом останньої доби армія РФ обстрілювала Вовчанськ, Куп'янськ, Дворічну, Стрілечу, Ветеринарне та інші населені пункти Харківської області. Також окупанти завдали ракетних ударів по Харкову. Влучання зафіксовано у центральній частині міста.
7 лютого близько 23:00 ворог завдав ракетного удару по центру Харкова. 4 ракети, попередньо С-300, влучили у об'єкт цивільної промисловості.
Зруйновано будівлі, сталася масштабна пожежа. Також зафіксовані удари в землю на території Центрального парку міста. На щастя, ніхто не постраждав. Ліквідація наслідків ударів триває.