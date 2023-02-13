Армія РФ атакувала Харківську область: пошкоджені будинки

Російські окупаційні війська зранку 13 лютого обстріляли Куп’янськ на Харківщині.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

"У місті пошкоджені житлові будинки, сталися пожежі. На щастя, ніхто не постраждав", - зазначив він.

За його словами, протягом доби, 12 лютого, ворог з артилерії та мінометів обстріляв щонайменше 10 прикордонних населених пунктів Чугуївського та Куп'янського районів.

Найбільше постраждали Куп'янськ, Вовчанськ та смт Дворічна. Там пошкоджені переважно приватні житлові будинки.

У Вовчанську, внаслідок влучання у приватний будинок, поранення отримав 47-річний цивільний чоловік.

Нагадаємо, армія країни-агресора РФ в ніч на 12 лютого знову атакувала Харків, завдавши ударів по місту ракетами С-300. Поранення отримав 35-річний чоловік.