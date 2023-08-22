Армія РФ атакувала Запоріжжя: пошкоджені 4 багатоповерхівки

Вночі 22 серпня армія країни-агресора РФ завдала удару по Запоріжжі. Вибуховою хвилею пошкоджено 4 багатоповерхові будинки.

Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

"Цієї ночі ворог знову атакував Запоріжжя. Внаслідок вибухової хвилі отримали ушкодження 4 багатоповерхових будинки", - зазначив Куртєв.

Він додав, що серед людей постраждалих немає.

Наразі усі відповідні служби вже працюють на місці події.

Зауважимо, російська окупаційна армія вдень 18 серпня завдала ракетного удару по Запоріжжю. Вибуховою хвилею було пошкоджено вікна та двері у трьох багатоповерхових будинках.