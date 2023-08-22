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Події
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Армія РФ атакувала Запоріжжя: пошкоджені 4 багатоповерхівки

Наслідки ворожої атаки.Фото: Анатолій Куртєв
Наслідки ворожої атаки.Фото: Анатолій Куртєв

Вночі 22 серпня армія країни-агресора РФ завдала удару по Запоріжжі. Вибуховою хвилею пошкоджено 4 багатоповерхові будинки.

 Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

"Цієї ночі ворог знову атакував Запоріжжя. Внаслідок вибухової хвилі отримали ушкодження 4 багатоповерхових будинки", - зазначив Куртєв.

Він додав, що серед людей постраждалих немає.

Фото 2 — Армія РФ атакувала Запоріжжя: пошкоджені 4 багатоповерхівки

Наразі усі відповідні служби вже працюють на місці події.

Зауважимо, російська окупаційна армія вдень 18 серпня завдала ракетного удару по Запоріжжю. Вибуховою хвилею було пошкоджено вікна та двері у трьох багатоповерхових будинках.

Автор:
Світлана Манько