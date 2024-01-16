Армія РФ авіабомбою зруйнувала будівлю "Укртелекому" на Харківщині, внаслідок атаки дронів у Запоріжжі постраждала жінка

Минулої доби російські загарбники здійснили 99 обстрілів Херсонської області, поранень зазнали двоє людей. Ворог також скерував на Запоріжжя БПЛА, внаслідок атаки жінка отримала поранення. На Миколаївщині обстрілами був пошкоджений житловий будинок, з-під завалів деблокували трьох людей.

На Херсонщині двоє поранених

Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, за минулу добу противник здійснив 99 обстрілів, випустивши 581 снаряд з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 16 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, гуманітарний штаб та пункт незламності у Бериславському районі, адмінбудівлю у Херсоні", - зазначив Прокудін.

Він додав, що через російську агресію 2 людини дістали поранення.

Також вночі під вогнем окупаційних військ опинилася Білозерка.

Ворог обстріляв понад 20 населених пунктів Харківщини

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Гур'їв Козачок Богодухівського району; Козача Лопань Харківського району; Огірцеве, Вовчанськ, Бочкове, Охрімівка Чугуївського району; Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, авіаційних ударів ворог завдав по селу Веселе Харківського району та Берестове Куп'янського району.

Обстрілами КАБами у селі Веселе Харківського району пошкоджено будівлю школи та зруйновано будівлю клубу.

Також окупанти з РСЗВ завдали удару по місту Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено адміністративну будівлю компанії "Укртелеком"

Як повідомив очільник області, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Внаслідок атаки дронів у Запоріжжі постраждала жінка

Як повідомляє начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко, минулої доби окупанти завдали 162 удари по 24 населених пунктах Запорізької області.

125 артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Залізничного, Новоандріївки, Чарівного, Затишшя, Темирівки, Кам'янського, П'ятихаток, Плавнів та інших міст і сіл на лінії вогню.

Крім того, рашисти здійснили 5 РСЗВ-обстрілів Новоданилівки й Роботиного, а також авіаційний удар по Новодарівці. 31 ворожий безпілотник атакував Запоріжжя, Гуляйполе, Гуляйпільське, Малинівку, Новодарівку, Малу Токмачку, Левадне, Полтавку, Лугівське та Роботине.

Внаслідок падіння БПЛА-розвідника в Запоріжжі поранення отримала 32-річна жінка.

За добу надійшло 25 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

На Миколаївщині з-під завалів будинку дістали трьох людей

У понеділок, 15 січня, у селі Дніпровському Куцурубської громади Миколаївської області внаслідок артилерійських обстрілів був пошкоджений житловий будинок, з-під завалів деблокували трьох людей. Про це у Фейсбуці повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

Зазначається, що ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту Куцурубської громади.

Також внаслідок артилерійських обстрілів села Дніпровське Куцурубської громади був пошкоджений житловий будинок. З-під завалів деблокували жінку і двох дітей. Одна дівчинка госпіталізована.

Крім того, артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади.

Росіяни вбили одного жителя Донеччини

Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, за добу росіяни 23 рази обстріляли населені пункти Донеччини — вбили 1 цивільного, поранили ще 5. З лінії фронту евакуйовано 124 людини, у тому числі 17 дітей.

Так, у Красногорівці Мар'їнської громади 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 2 будинки. В Авдіївці є 1 поранений. Курахівська громада зазнала трьох обстрілів — в зоні ураження промзона та околиці Курахового.

Крім того, в Іллінівській громаді зі Смерчів обстріляна Нова Полтавка — пошкоджено 2 будинки, крамницю і дитсадок. У Костянтинівській громаді під вогнем були околиці Миколаївки, Диліївки і Предтечиного. У Лиманській громаді пошкоджено будинок у Торському, під ударом Ямпіль.

У Торецькій громаді у Нью-Йорку поранено 3 людини, пошкоджено 6 багатоповерхівок і 5 приватних будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 приватні будинки. У Сіверську пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок.