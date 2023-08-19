Армія РФ безуспішно намагається повернути контроль над Урожайним - Генштаб ЗСУ

Протягом доби російські окупанти обстрілювали позиції українських захисників майже на всіх напрямках, били з артилерії та мінометів. Загарбники намагалися відновити контроль над втраченими позиціями в районі Урожайного на Шахтарському напрямку. Загалом, за добу було зафіксовано 26 бойових зіткнень.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах північніше Богданівки, північніше та південніше Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку українські захисники продовжують успішно стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області.

Сили оборони України продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках і закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Американське видання CBS News повідомило, що українські війська успішно перетнули російське мінне поле на північ від Токмака і наразі розпочинають активні бої з першою лінією російської оборони, що утримує місто.

У Генштабі відмітили, що на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Костянтинівки Сумської області, а на Куп’янському – в районі Кислівки Харківської області.

На Лиманському напрямку від ворожих ударів постраждали близько 10 населених пунктів. На Запорізькому напрямку росіяни обстріляли понад 15 населених пунктів.

Водночас, Авіація сил оборони протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 1 по зенітно-ракетному комплексу. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 3 пункти управління та 3 засоби протиповітряної оборони противника.

Нагадаємо, 16 серпня Збройні сили України в ході контрнаступальних дій на Донецькому напрямку змогли вибити окупантів з населеного пункту Урожайне та звільнити селище повністю.