Армія РФ двічі обстріляла Дніпропетровщину з важкої артилерії

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 14 січня окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни продовжують нічний терор Нікопольщини. Двічі обстріляли район з важкої артилерії", - зазначив Резніченко.

За його словами, під удар, як і минулої ночі, потрапила Марганецька громада. Туди ворог скерував з півтора десятка смертоносних снарядів.

Очільник області повідомив, що жертв серед цивільного населення немає.

Наразі представники ДСНС обстежують уражені території та з’ясовують наслідки атак.

Зазначимо, минулої ночі від обстрілів також постраждала Марганецька громада. Туди прилетіли з десяток ворожих снарядів.