Армія РФ двічі за ніч обстріляла Харків: в одному з районів почалася пожежа

У ніч проти суботи, 30 липня, російські окупанти двічі обстріляли Харків, у Слобідському районі міста горить навчальний заклад.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Ракетний обстріл Харкова близько третьої години ночі. Прилетіло до Слобідського району, до будівлі одного з навчальних закладів. Там пожежа, яку вже гасять наші хлопці із ДСНС", - зазничив Терехов.

За його словами, про постраждалих інформації немає.

"Близько четвертої ранку був ще один удар, який чуло все місто. Куди прилетіло – зараз з'ясовуємо", – повідомив мер.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, по місту Харків окупанти завдали удари по Слобідському та Новобаварському районах

Внаслідок обстрілу зруйнована будівля центрального корпусу та спортивної зали училища, виникла пожежа.

"Близько 05 год окупанти влучили в землю біля раніш зруйнованої будівлі. Попередньо - постраждалих немає", - розповів голова ОВА.

За даними Штабу оборони Харкова, росіяни влучали ракетами С-300.

У місцевих телеграм-каналах повідомили, що після вибухів в одному з районів Харкова почалася сильна пожежа. Її видно з різних куточків міста.

Зазначимо, зранку 29 липня армія країни-агресора РФ вкотре обстріляла Харків. Росіяни влучили у двоповерховий будинок і вищий навчальний заклад.