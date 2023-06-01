Армія РФ масовано обстріляла Харківщину: скинула керовану авіаційну бомбу

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. Минулої доби ворог продовжував обстрілювати прифронтові та прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, протягом усієї доби росіяни масовано обстрілювали Вовчанськ Чугуївського району. В місті пошкоджені приватні житлові будинки, підприємства цивільної промисловості, бібліотека, торговельні павільйони ринку. Сталися пожежі. Загинув чоловік 60 років та зазнала поранення та була госпіталізована жінка.

Крім того, увечері росіяни знову вдарили по смт Ківшарівка Куп'янського району керованою авіаційною бомбою. Зафіксовано влучання на території місцевого стадіону. Пошкоджено паркан та вибуховою хвилею вибило вікна в сусідніх будинках. За словами Синєгубова, жертв та постраждалих немає.

Також вчора близько 13:30 між селами Чорноглазівка та Калинове Богодухівського району під час проведення польових робіт на міні підірвався трактор. На щастя, ніхто не постраждав.

"На лінії зіткнення найактивніші бої тривають на Куп'янському напрямку. Минулої доби росіяни вкотре безуспішно спробували піти в наступ в районі Масютівки", - повідомив Синєгубов.

Зауважимо, напередодні по смт Ківшарівка Куп'янського району ворог завдав чергового удару двома керованими авіабомбами. Зафіксовано влучання в землю. Вибито вікна у будівлі освітнього закладу. Масштабних руйнувань та постраждалих немає.