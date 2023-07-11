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Армія РФ накрила вогнем Херсон: 5 постраждалих, серед них одна дитина
Окупаційні війська РФ 11 липня обстрілюють житлові квартали Херсона, вже відомо щонайменше про пʼятьох поранених.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"На цю хвилину відомо про влучання в гуманітарний штаб та щонайменше пʼять житлових будинків. У місцях обстрілів сталися пожежі", - зазначив він.
На місцях случань працюють рятувальники та медики.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Станом на 15:30 вже відомо про пʼятьох постраждалих через російські обстріли.
"Серед них – 8-річна дівчинка, в котрої діагностували поранення середнього ступеня тяжкості. На момент ворожого удару вона знаходилася на подвірʼї будинку", - повідомив Прокудін.
Також внаслідок ворожої атаки важкі поранення отримав 68-річний чоловік, йому ламками травмувало голову, шию, грудну клітину, руки та ноги.
Ще двоє людей, 56-річна жінка та 52-річний чоловік, дістали поранення середнього ступеня тяжкості. Також постраждав чоловік у Кіндійці
Усіх потерпілих шпиталізували, лікарі надають їм необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, протягом доби 10 липня російська армія 52 рази обстріляла Херсонську область, випустивши 297 снарядів з мінометів, артилерії, танків, “Градів”, РПГ. Також окупанти завдали удару безпілотниками.