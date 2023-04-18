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Армія РФ накрила з артилерії Херсон: є поранені

Армія РФ накрила з артилерії Херсон: є поранені
Армія РФ накрила з артилерії Херсон.

Російські окупаційні війська 18 квітня обстріляли Херсон, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Росіяни обстріляли Херсон, район Центрального Ринку. Внаслідок артобстрілу постраждало 6 осіб", - зазначив він.

Нагадаємо, росіяни протягом доби 17 квітня 57 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

Автор:
Ніна Комащенко