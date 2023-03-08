Армія РФ намагається йти в наступ на Харківщині: під ворожим вогнем були 18 населених пунктів

Армія країни-агресора РФ продовжує терор мирного населення Харківщини. Окупанти обстрілюють зі ствольної артилерії, РСЗВ та мінометів прикордонні міста та селища області.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, минулої доби окупанти обстріляли щонайменше 18 населених пунктів у Харківському, Чугуївському та Куп'янському районах області.

Ворог намагався йти в наступ у районі Гряниківки, але відступив з втратами.

Протягом дня під інтенсивним ворожим вогнем з мінометів, РСЗВ танків та бойової авіації перебували смт Дворічна Куп'янського району та м. Вовчанськ Чугуївського району.

Як повідомив очільник області, внаслідок обстрілів постраждалих серед цивільного населення немає.

Зазначимо, вранці 6 березня ворог завдав артилерійського удару по селищу Козача Лопань Дергачівської громади Харківського району Харківської області. В результаті влучань ворожих снарядів пошкоджень зазнали близько 10 приватних осель

Нагадаємо, через постійні ворожі обстріли Харківська обласна військова адміністраціяповідомляє про початок обов’язкової безкоштовної евакуаціїродин із дітьми та маломобільних жителів з Куп’янської міської громади.