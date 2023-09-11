Армія РФ нанесла авіаудари по населеним пунктам Харківської області

Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Харківщини. Протягом доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, окупанти наносили авіаудари по населених пунктах Веселе Харківського району, Огірцеве Чугуївського району, Синьківка, Кислівка, Котлярівка Куп’янського району.

Як зауважив Синєгубов, під артилерійським вогнем противника опинилися близько 20 населених пунктів області.

У місті Вовчанськ Чугуївського району внаслідок обстрілу горів побутовий вагончик на площі 15 кв.м.

Також у селі Рубіжне Вовчанської громади Чугуївського району внаслідок ворожого обстрілу горіла трава на площі 1 га.

Крім того, у селі Андріївка Ізюмського району у полі підірвався на невстановленому вибуховому пристрої комбайн. Водій отримав легкі осколкові поранення, від госпіталізації відмовився.

За словами очільника області, протягом доби постраждалих серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ не зафіксовано.

"На Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ на державному кордоні, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки", - повідомив Синєгубов.

Протягом доби 9 вересня російські окупанти продовжували обстрілювати мирних мешканців міст і сіл Куп'янського та Ізюмського районів. Росіяни скинули керовану авіабомбу по селу Ізюмське Ізюмського району, внаслідок чого пошкоджено будівлі агропідприємства.