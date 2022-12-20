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Армія РФ нанесла ракетний удар по Ізюмщині
Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область та завдавати ударів з танків, мінометів та артилерії по населених пунктах прифронтових районів.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Ворог продовжує обстріли мирного населення Харківщини у наших прикордонних населених пунктах Харківського, Чугуївського, Куп‘янського районів. Крім того, ворог наносив ракетні удари по Ізюмщині", - зазначив очільник області.
За його словами, минулої доби під інтенсивним вогнем окупантів перебували Вовчанськ та села Вовчанської громади: с. Стариця, с. Гатище, с. Вовчанські Хутори. Попередньо – без постраждалих.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім того, окупанти наносили артилерійські удари по населених пунктах Куп‘янського району, в тому числі і по м. Куп’янськ. У смт Дворічна горів житловий будинок.
"Сьогодні близько 2 години ночі в Ізюмському районі внаслідок ракетних ударів окупантів виникла масштабна пожежа на цивільному об’єкті промислової інфраструктури", - розповів Синєгубов.
Він додав, що жертв серед цивільного населення немає. На місцях працюють рятувальники.
Зазначимо, внаслідок обстрілу смт Ківшарівка Куп'янського району осколкове поранення під час чергування отримав 31-річний фельдшер.
Нагадаємо, раніше Синєгубов повідомив, що у селі Гракове Чугуївського району підірвався на міні 32-річний працівник Держслужби з надзвичайних ситуацій, який у тяжкому стані був госпіталізований до лікарні.