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Війна Війна
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Події
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Армія РФ нанесла ракетний удар по Київщині

Армія РФ нанесла ракетний удар по Київщині

Вранці 15 жовтня окупанти завдали ракетного удару по одному з районів Київської області.

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Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Ракетний удар по одній із громад області. Усі служби працюють, рятувальники на місці", - зазначив він. 

За словами очільника області, жертв серед цивільного населення немає. 

"Не фіксуйте місце влучання та не викладайте фото й відео до мереж", - зауважив Кулеба.

Нагадаємо, 13 жовтня близько 5 ранку армія країни-агресора РФ атакувала Київську область дронами Shahed-136 іранського виробництва.

Автор:
Світлана Манько