Армія РФ нанесла ракетний удар по Одесі: влучили у склад

16 липня зранку російська армія нанесла ракетний удар по Одесі. Ракета влучила у цивільний об’єкт, про поранених та загиблих наразі інформації немає.

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Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Цивільним об'єктом виявився склад виробничо-торгівельної компанії.

"Охоронці на місці інциденту дотримувались правил поведінки під час повітряної тривоги, тому жертв вдалось уникнути", - зазначив Братчук.

В ОК "Південь" повідомили, що ракетного удару завдано з використанням літаків стратегічної авіації Ту-95 з напрямку Ставропілля.

За попередньою інформацією, ворог використовував ракети Х-101. Зазначається, що у складі виробничо-торгівельної компанії спалахнула пожежа орієнтовної площі 1000 м2.

На місці працюють рятувальники.

Зазначимо, сьогодні з 4 до 5 ранку в Одесі була оголошена повітряна тривога.