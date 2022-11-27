Армія РФ нанесла ракетний удар по передмістю Запоріжжя

Вночі 27 листопада армія країни-агресора РФ випустила дві ракети по передмістю Запоріжжя, влучивши на територію одного з агропідприємств.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Цієї ночі російські нелюди знову нанесли ракетний удар по передмістю Запоріжжя. Внаслідок вибухів двох ракет (ймовірно С300) на території одного з агропідприємств виникла пожежа, пошкоджено паркан та будівлю. Що ж, тварини вдарили по тваринах . Проте, на щастя, люди не постраждали", - зазначив Старух.

Нагадаємо, 25 листопада ворог знову атакував передмістя Запоріжжя. На цей раз ракети влучили поруч з лікарнею.

Також армія країни-агресора РФ у ніч на 23 листопада обстріляла пологове відділення Вільнянської лікарні, вбивши немовля.