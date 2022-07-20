Армія РФ нанесла ракетний удар по Харкову

Російські війська зранку, 20 липня, завдали ракетного удару по одному з районів Харкова.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"По одному з районів Харкова російські окупанти зранку завдали ударів. Профільні служби працюють на місцях влучань. Попередньо - є постраждалі", - зазначив Синєгубов.

Пізніше він додав, що внаслідок вранішніх обстрілів окупантами Салтівського району Харкова загинули 3 людини, із них хлопчик 13 років, чоловік та жінка. Жінка 72 років отримала поранення.

Також Синєгубов закликав мешканців Харкова без потреби не виходити на вулиці міста та максимально перебувати в укриттях та безпечних місцях.

Нагадаємо, російські військові зранку, 19 липня, обстріляли чотири райони Харківщини. Внаслідок ворожих обстрілів п'ять мирних мешканців отримали поранення, одна людина загинула. Також пошкоджені приватні будинки та господарські споруди