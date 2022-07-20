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Армія РФ нанесла ракетний удар по Харкову
Російські війська зранку, 20 липня, завдали ракетного удару по одному з районів Харкова.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"По одному з районів Харкова російські окупанти зранку завдали ударів. Профільні служби працюють на місцях влучань. Попередньо - є постраждалі", - зазначив Синєгубов.
Пізніше він додав, що внаслідок вранішніх обстрілів окупантами Салтівського району Харкова загинули 3 людини, із них хлопчик 13 років, чоловік та жінка. Жінка 72 років отримала поранення.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також Синєгубов закликав мешканців Харкова без потреби не виходити на вулиці міста та максимально перебувати в укриттях та безпечних місцях.
Нагадаємо, російські військові зранку, 19 липня, обстріляли чотири райони Харківщини. Внаслідок ворожих обстрілів п'ять мирних мешканців отримали поранення, одна людина загинула. Також пошкоджені приватні будинки та господарські споруди