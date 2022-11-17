Армія РФ нанесла ракетний удар по Запорізькій області: двоє загиблих

Армія країни-агресора РФ 17 листопада нанесла ракетний удар по Запорізькій області. Внаслідок обстрілу було зруйновано двоповерховий житловий будинок, двоє людей загинули.

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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Вночі росіяни вкотре нанесли ракетний удар по одному з населених пунктів на Вільнянщині. Внаслідок потрапляння трьох ракет руйнувань зазнали цивільні споруди", - зазначив Старух.

За його словами, внаслідок обстрілу було зруйновано двоповерховий житловий будинок. Під завалами опинилися люди.

За попередніми даними, двоє з них загинули.

Нагадаємо, армія РФ 16 листопада витратила три ракети, щоб розтрощити придорожній ресторан у Запорізькій області