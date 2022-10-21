Армія РФ нанесла ракетний удар по Запоріжжю: постраждали житлові будинки

Вранці 21 жовтня армія країни-агресора РФ нанесла ракетні удари по Запоріжжю. Постраждали житлові будинки та інфраструктура міста.

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Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

"Російські нелюди знову здійснили атаку по Запоріжжю. Попередньо, від ворожих ударів постраждали житлові будинки та інфраструктура міста", - зазначив Куртєв.

За його словами, детальна інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Як зазначив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух, внаслідок ворожої атаки на теріторії міста можуть залишитися уламки ракет.

"Не чипайте, не підходьте близько, не фотографуйте. Ці частини боєприпасів вибухонебезпечні. Бережіть один одного", - наголосив Старух.

Пізніше він повідомив, ворог атакував місто ракетами С-300. Руйнувань зазнали житловий будинок та об’єкти інфраструктури.

За попередньою інформацією, загиблих немає. Є троє поранених. Дані уточнюються.

"В житловому багатоповерховому будинку внаслідок атаки пошкоджено газову систему, сталося загоряння, зруйнована стіна. На місті подій вже працюють профільні служби", - зазначив Старух.

Також окупанти поцілили в школу в одному з районів Запоріжжя. В навчальному закладі пошкоджено дах та вибито шибки.

Ще були влучання в об’єкти інфраструктури та на відкриті території.

Нагадаємо, 15 жовтня окупанти атакували вночі Запоріжжя дронами-камікадзе, а під ранок випустила по місту 10 ракет С-300.