Армія РФ нанесла вісім авіаударів по Запорізькій області

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 27 серпня ворожа армія завдала 104 удари по 27 населеним пунктам.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, ворог здійснив 79 артилерійських обстрілів по території Гуляйполя, Оріхова, Ольгівського, Залізничного, Преображенки, Білогір'я, Темирівки, Полтавки, Степового, Плавнів та інших міст та сіл на лінії вогню.

"Військовослужбовці РФ нанесли вісім авіаударів по Роботиному, здійснили дев'ять обстрілів з РСЗВ по Новояковлівці, Гуляйпільському, Чарівному, Новодарівці, Новоіванівці, Степногірську й Лук'янівському, а також вісім БПЛА атакували Чарівне, Малинівку та Кам'янське", - зазначив Малашко.

Він додав, що за добу надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів соціальної інфраструктури.

Як уточнив очільник області, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

"Відчуваючи поразку окупанти посилюють терор населення. Закликаю евакуюватися в більш безпечні місця", - наголосив Малашко.

Нагадаємо, армія країни-агресора РФ за добу 26 серпня 89 разів відкривала вогонь по території Пологівського та Василівського районів Запорізької області. Внаслідок ворожих атак загинув цивільний та ще четверо людей отримали поранення.