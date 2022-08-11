Армія РФ не має очікуваного прогресу в наступі на Донецьку область

Суттєва перевага в зброї не забезпечує росіянам очікуваного прогресу в наступі на Донецьку область. Після захоплення Лисичанська минуло більше місяця – за цей час на найуспішнішому напрямку росіяни змогли просунутися щонайбільше на 10 кілометрів.

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Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"По два-три рази на тиждень окупанти намагаються йти вперед в районі Верхньокам’янського, вчергове – учора. І знову були вимушені відійти із втратами. На інших ділянках, де ворог спробував прорвати нашу оборону, прогрес за останній місяць ще менш суттєвий. Незважаючи на постійне інтенсивне використання артилерії в цих районах, противник не зміг сформувати достатньо боєздатне угрупування військ для того, щоб забезпечити масований наступ", - підкреслив Гайдай.

За його словами, протягом минулої доби росіяни застосовували авіацію поблизу вісьмох населених пунктів, розташованих на межі областей.

Безуспішно штурмували одразу за вісьмома напрямками – під тиском ЗСУ повсюди відступили. Ще на трьох ділянках бої тривають і дотепер.

Лише за минулу ніч, каже очільник Луганщини, ворогом випущені 12 ракет, здійснено 16 обстрілів зі ствольної артилерії, ще два – із реактивної.

Тим часом, на окупованих територіях росіяни пропонують роботу, невідомо, чи сплатять за неї, а безпечних умов праці ними не створено.

"Вони щодня рапортують про розмінування окупованих міст, перш за все, об’єктів критичної інфраструктури та будинків. А що ми бачимо у дійсності? Багатоповерхівки, де знайдені нерозірвані снаряди, просто огороджують сигнальними стрічками. Нібито провели обстеження ділянок навколо ліній електропередачі. Але ж самі повідомили вчора про загибель двох енергетиків та поранення ще одного внаслідок підриву автомобілю у Смоляниновому, де бойових дій практично не було і росіяни перебували там із березня. Зокрема, "обстежені і розміновані" 83 підстанції та чотири повітряні лінії в Рубіжному, 47 ТП та одну ПЛ в Лисичанську, 89 ТП та дві ЛЕП в Сєвєродонецьку, у тому числі і ту, поблизу якої і загинули електрики", - зазначив Гайдай.

Він закликав людей бути дуже обережними, адже розмінування на окупованих територіях майже не відбувається.

Раніше Гайдай повідомляв, що росіяни не мають обіцяних перемог на фронті, втрачають довіру в окупованих містах, які вони місяцями не можуть розпочати відновлювати.