Армія РФ не припиняє обстріли Харківщини: в ОВА розповіли про наслідки

Армія країни-агресора РФ продовжує терор мирного населення Харківщини. Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, під вогнем окупантів були Вовчанськ, Куп'янськ, Стрілеча, Огірцеве, Шевченкове, Гряниківка та інші. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.

Синєгубов повідомив, що жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Крім того, на лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Окупанти здійснили чергову спробу вести наступ в районі Гряниківки, але зазнали невдачі та відступили з втратами.

"Протягом минулої доби з районів, що перебувають під постійними обстрілами, було евакуйовано 24 людини. Вивезені люди отримали гуманітарну допомогу. Ті, хто цього потребував, забезпечені житлом", - додав Синєгубов.

Нагадаємо, через постійні ворожі обстріли Харківська обласна військова адміністрація почала обов’язкову безкоштовну евакуацію родин із дітьми та маломобільних жителів з Куп’янської міської громади.