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Армія РФ не припиняє тероризувати Херсонщину, є жертва та поранені
Російські окупаційні війська протягом доби 2 березня 65 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"За минулу добу противник здійснив – 65 обстрілів, випустивши 366 снарядів з важкої артилерії та "Градів", - зазначив він.
Місто Херсон ворог обстріляв 4 рази.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За його словами, 22 снаряди влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки.
Є жертви серед цивільного населення - 1 людина загинула, дістали поранення 17 (з них 1 дитина).
Також голова ОВА повідомив, що з деокупованої території області евакуйовано – 98 осіб.
Крім того, у Генштабі ЗСУ повідомили, що представники так званої окупаційної влади чинять тиск на місцеве населення з метою присвоєння земельних ділянок. Більшість мешканців селища Бойове Херсонської області відмовилися здавати приватні ділянки на баланс місцевої окупаційної адміністрації.
"Станом на 1 березня поточного року близько 200 людей з цього села було вивезено в невідоме місце призначення для так званих фільтраційних заходів, а в будинках розміщено російських найманців", - зазначили у Генштабі.
Нагадаємо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.
За добу 1 березня ворог 87 разів відкривав вогонь по населеним пунктам Херсонської області. Через російські обстріли 11 осіб дістали поранення, серед них – однорічний малюк.