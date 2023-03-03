Армія РФ не припиняє тероризувати Херсонщину, є жертва та поранені

Російські окупаційні війська протягом доби 2 березня 65 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив – 65 обстрілів, випустивши 366 снарядів з важкої артилерії та "Градів", - зазначив він.

Місто Херсон ворог обстріляв 4 рази.

За його словами, 22 снаряди влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки.

Є жертви серед цивільного населення - 1 людина загинула, дістали поранення 17 (з них 1 дитина).

Також голова ОВА повідомив, що з деокупованої території області евакуйовано – 98 осіб.

Крім того, у Генштабі ЗСУ повідомили, що представники так званої окупаційної влади чинять тиск на місцеве населення з метою присвоєння земельних ділянок. Більшість мешканців селища Бойове Херсонської області відмовилися здавати приватні ділянки на баланс місцевої окупаційної адміністрації.

"Станом на 1 березня поточного року близько 200 людей з цього села було вивезено в невідоме місце призначення для так званих фільтраційних заходів, а в будинках розміщено російських найманців", - зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.

За добу 1 березня ворог 87 разів відкривав вогонь по населеним пунктам Херсонської області. Через російські обстріли 11 осіб дістали поранення, серед них – однорічний малюк.