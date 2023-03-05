Армія РФ не припиняє тероризувати Херсонщину: в ОВА розповіли про наслідки обстрілів

Російські окупаційні війська протягом доби 4 березня 78 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

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Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

"Російські загарбники 78 разів обстріляли територію Херсонщини. По мирних населених пунктах області випустили майже 360 снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та БПЛА", - йдеться у повідомленні.

Житлові квартали Херсона армія РФ атакувала 11 разів. Ворожі снаряди поцілили у державне підприємство та домівки херсонців.

Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли одна людина загинула, ще троє дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.

За добу 3 березня ворог 69 разів відкривав вогонь по населеним пунктам Херсонської області. Через російські обстріли 1 людина загинула, 10 осіб дістали поранення.