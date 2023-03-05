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Армія РФ не припиняє тероризувати Херсонщину: в ОВА розповіли про наслідки обстрілів
Російські окупаційні війська протягом доби 4 березня 78 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.
Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.
"Російські загарбники 78 разів обстріляли територію Херсонщини. По мирних населених пунктах області випустили майже 360 снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та БПЛА", - йдеться у повідомленні.
Житлові квартали Херсона армія РФ атакувала 11 разів. Ворожі снаряди поцілили у державне підприємство та домівки херсонців.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли одна людина загинула, ще троє дістали поранення різного ступеня тяжкості.
Нагадаємо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.
За добу 3 березня ворог 69 разів відкривав вогонь по населеним пунктам Херсонської області. Через російські обстріли 1 людина загинула, 10 осіб дістали поранення.