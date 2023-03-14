ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Відповідальна країна Відповідальна країна
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Армія РФ не припиняє тероризувати Херсонщину: в ОВА розповіли про наслідки обстрілів

Армія РФ не припиняє тероризувати Херсонщину: в ОВА розповіли про наслідки обстрілів

Російські окупаційні війська протягом доби 13 березня 93 рази відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр та ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу!
15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес.
Забронювати участь

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив – 93 обстріли, випустивши 412 снарядів з важкої артилерії та "Градів", - зазначив він.

Місто Херсон ворог обстріляв 4 рази. 13 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки.

За минулу добу є жертви серед цивільного населення - 1 людина загинула, 6 - дістали поранення.

"Щодо евакуації населення. З деокупованої території області евакуйовано –  88 осіб", - додав Прокудін.

Нагадаємо, протягом доби 12 березня російські окупаційні війська 56 разів обстріляли населені пункти Херсонської області, внаслідок чого одна людина дістала поранення.

Автор:
Ніна Комащенко