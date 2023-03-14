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Армія РФ не припиняє тероризувати Херсонщину: в ОВА розповіли про наслідки обстрілів
Російські окупаційні війська протягом доби 13 березня 93 рази відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"За минулу добу противник здійснив – 93 обстріли, випустивши 412 снарядів з важкої артилерії та "Градів", - зазначив він.
Місто Херсон ворог обстріляв 4 рази. 13 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За минулу добу є жертви серед цивільного населення - 1 людина загинула, 6 - дістали поранення.
"Щодо евакуації населення. З деокупованої території області евакуйовано – 88 осіб", - додав Прокудін.
Нагадаємо, протягом доби 12 березня російські окупаційні війська 56 разів обстріляли населені пункти Херсонської області, внаслідок чого одна людина дістала поранення.